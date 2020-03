Le TEC va circuler en horaires de vacances scolaires jusqu'au 18 avril

(Belga) Les bus wallons - à l'exception de ceux circulant dans le Brabant wallon - passeront, dès cette semaine et jusqu'au 18 avril, en horaires de vacances. Parallèlement, les lignes vers les hôpitaux seront renforcées "dans la mesure du possible", indique lundi le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). "Le TEC va adapter son offre de transport afin de garantir le meilleur service possible envers les usagers, tout en tenant compte de la disponibilité des collaborateurs", a-t-il précisé.

"La situation inédite engendrée par le Covid-19 modifie profondément les habitudes de tous les citoyens, notamment en ce qui concerne leurs déplacements quotidiens. Néanmoins, le TEC souhaite continuer à assurer une mobilité maximale pour toutes les personnes qui sont dans l'obligation de se déplacer, et qui dépendent exclusivement du transport en commun", a ajouté le ministre. Cette mesure sera d'application dès mercredi dans les zones de Charleroi, de Namur-Luxembourg et du Hainaut. Dans la zone Liège-Verviers, elle entrera en vigueur jeudi. La direction territoriale du Brabant Wallon a quant à elle décidé, à ce stade, de maintenir son offre de transport sur base de la période scolaire. Les lignes transfrontalières vers la France, l'Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg restent également desservies, au contraire de celles vers les Pays-Bas. Par ailleurs, afin de permettre au personnel soignant de rejoindre son lieu de travail, les lignes vers les hôpitaux seront renforcées, dans la mesure du possible. Certaines lignes plus fréquentées seront également dédoublées. Enfin, le TEC a renforcé les règles de distanciation sociale, avec un maximum de 5 passagers maximum pour un bus standard , de 12 passagers maximum pour un bus articulé et de 15 passagers maximum pour un tram. Compte tenu de ces limitations, la société de transports en commun wallonne en appelle au comportement civique de ses clients en leur demandant de différer tous les déplacements non utiles. (Belga)