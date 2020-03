Trump exprime des doutes sur les restrictions

(Belga) Le président américain Donald Trump a exprimé lundi des doutes sur les restrictions mises en place face au coronavirus, déplorant leur impact sur l'économie et laissant entendre qu'il pourrait aller vers un assouplissement, faisant ainsi fi des recommandations des autorités sanitaires et scientifiques de son pays.

"Nous ne pouvons laisser le remède être pire que le problème lui-même", a-t-il tweeté. "À la fin de la période de 15 jours, nous prendrons une décision sur la direction que nous voulons prendre! ", a-t-il ajouté, sans autres précisions. La Maison Blanche a présenté la semaine dernière une série de recommandations rassemblées dans un document intitulé "15 jours pour ralentir la propagation" du virus. Les autorités sanitaires américaines martèlent depuis plusieurs jours que le pire est à venir aux États-Unis et que l'heure n'est pas venue de relâcher l'effort. "Je veux que l'Amérique comprenne: cette semaine, cela va vraiment empirer", a mis en garde lundi sur NBC Jerome Adams, administrateur de la santé publique. Déplorant que certains Américains ne respectent pas les règles de distanciation sociale, il a appelé à plus de rigueur. "C'est comme cela que le virus se propage. Il faut vraiment, vraiment, que tout le monde reste chez soi", a-t-il martelé. Donald Trump a par ailleurs retweeté lundi plusieurs messages accréditant l'idée qu'il était favorable un assouplissement, plutôt qu'à un durcissement, des mesures en place. "Il faut aplatir la courbe (des contaminations), PAS l'économie", soulignait l'un de ces messages. Si plusieurs gouverneurs, en particulier ceux de Californie et de New York, ont opté pour le confinement, le locataire de la Maison Blanche a exclu de placer l'ensemble des États-Unis sous ce régime. "Je ne pense pas que nous jugerons cela nécessaire un jour", a-t-il affirmé vendredi. (Belga)