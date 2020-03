Coronavirus: opération désinfection au Musée égyptien du Caire

Des agents d'entretien ont désinfecté lundi les locaux de l'historique Musée égyptien du Caire, dans le cadre de mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Portant des masques et des gants, des hommes en tenue blanche ont aspergé de désinfectant les sols et surfaces libres des différentes salles du musée, qui renferment des milliers d'objets inestimables, datant de la préhistoire jusqu'à l'antiquité romaine.

Le bâtiment abrite notamment le célèbre trésor de Toutankhamon, datant du deuxième millénaire avant notre ère, qui a fait l'objet d'une attention particulière lors de l'opération.

Un agent, portant un masque et muni d'un pulvérisateur, a traité avec soin la pièce au milieu de laquelle trône la vitrine renfermant le fameux masque d'or du jeune pharaon.

Fondé en 1902, le musée, très prisé des touristes, est installé sur la place Tahrir, en plein coeur de la capitale égyptienne.

La directrice du musée, Sabah Sedik a souligné que les produits employés étaient "des produits spéciaux, utilisés en laboratoire de conservation pour nettoyer et protéger les objets" anciens.

Le Musée égyptien, ainsi que le reste des musées et sites archéologiques du pays, seront fermés à compter de lundi et jusqu'à la fin du mois de mars, afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Ces derniers jours, les autorités ont lancé une vaste campagne de stérilisation à travers le pays allant des aéroports aux hôtels, en passant par les stations de métro de la capitale égyptienne.

Plusieurs sites touristiques, tels que les catacombes ou la colonne de Pompée à Alexandrie (Nord) ont également été traités.

Dimanche, l'Egypte comptait 327 cas officiellement déclarés et 14 décès dus à la maladie Covid-19.

En réponse à l'épidémie, les autorités égyptiennes ont récemment décidé la fermeture des écoles et des universités, des lieux de cultes, des musées et sites archéologiques, des aéroports ainsi que la fermeture nocturne des cafés, restaurants et discothèques jusqu'au 31 mars.