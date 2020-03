"Plus jamais comme avant": un couple new-yorkais face au virus

Pendant des semaines, Christian et Katherine Hofer, un couple de quadras new-yorkais, ont eu l'impression d'être seuls à s'inquiéter du coronavirus. Maintenant que l'épidémie frappe New York de plein fouet, même s'ils étaient mieux préparés que d'autres, ils redoutent que "plus rien ne soit jamais comme avant".

En janvier, alors que les médias américains relayaient les premières informations sur la propagation du Covid-19 en Chine, ces dynamiques parents de deux jeunes enfants en avaient parlé avec deux couples d'amis.

Comme beaucoup d'Américains qui ont longtemps observé d'un oeil distrait la progression de l'épidémie en Chine puis en Europe, "les autres ont eu une expression comme pour dire, +ça n'arrivera jamais ici", raconte à l'AFP Katherine, 40 ans. "C'était comme si on était alarmiste", ajoute Christian, 42 ans.

Ce trader spécialisé en valeurs énergétiques, habitué à suivre les nouvelles du monde entier, a alors acheté masques, gants, gel hydroalcoolique - autant de produits qui allaient vite devenir introuvables. Bâches et ruban adhésif aussi, au cas où l'un d'eux tomberait malade et où il faudrait créer un espace isolé dans leur trois-pièces, au 14e étage d'un immeuble du quartier cossu de l'Upper West Side.

En février, ils discutaient du virus avec le frère de Christian, qui a des problèmes aux poumons, et d'autres amis: "tout le groupe était encore insouciant," dit Katherine, ex-trader qui a arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. "C'est fou comme l'opinion a évolué", constate-t-elle.

- Routine chamboulée -

En 10 jours, New York, capitale financière et culturelle des Etats-Unis, s'est mise à l'arrêt, suivant l'exemple d'autres métropoles occidentales.

Lundi, au lendemain de la fermeture de tous les commerces jugés "non essentiels", la première métropole américaine, connue pour ses gratte-ciel et sa population particulièrement dense, avait passé le cap des 12.000 cas confirmés, le tiers des cas recensés aux Etats-Unis. Et le maire de la ville, Bill de Blasio, appelait le gouvernement fédéral à l'aide, indiquant que la ville n'aurait plus assez de respirateurs et de masques d'ici la semaine prochaine.

Plus prévoyants que la moyenne, les Hofer n'ont pas attendu ces mesures pour chambouler leurs habitudes.

Depuis bientôt deux semaines, cette famille friande de sorties ne voit plus personne, ne consomme plus aucune nourriture qu'elle n'ait préparée elle-même, et se fait livrer toutes ses courses.

Leur seule sortie quotidienne consiste à aller en famille à Central Park - toujours ouvert pour l'instant - où l'AFP a pu les interviewer, chacun respectant les distances réglementaires.

L'école des enfants - Hadley, 9 ans, et John, 5 ans - a fermé il y a huit jours, comme toutes les écoles publiques new-yorkaises. Katherine leur a fait cours à la maison la semaine dernière, en attendant le début des cours en ligne prévu ce lundi.

Depuis que toutes les activités sportives ont été annulées, Hadley et sa mère descendent régulièrement les 14 étages jusqu'au rez-de-chaussée de leur immeuble, et les remontent en courant, pour garder la forme.

Christian a réaménagé son bureau de Wall Street, avec ses huit écrans pour suivre les marchés, dans la chambre conjugale.

Cette crise n'est pas sa première: il a traversé sans trop d'encombres la crise financière de 2008 - il travaillait alors pour la grande banque d'investissement Lehman Brothers, et a été réembauché après sa faillite par Barclays, la banque repreneuse.

Désormais à son compte, il s'attend à n'avoir bientôt plus rien à faire, tant les marchés ont ralenti.

Ces dernières semaines, il a pensé, comme il l'avait déjà fait juste avant l'effondrement de Lehman Brothers, que les gens "ne se rendaient pas compte que le monde ne serait plus jamais comme avant".

Contrairement à beaucoup d'Américains, le couple dit avoir suffisamment d'économies pour ne pas être inquiet financièrement.

"Nous avons beaucoup, beaucoup de chance, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas anxieux", dit Katherine, qui venait de se remettre à chercher du travail, avant d'abandonner vu la situation.

Elle redoute avant tout les effets d'une longue récession, avec "des gens obligés pour la première fois de recourir aux banques populaires".

Ils avaient pensé prendre quelques vacances cet été, mais n'osent plus faire de projets à long terme.

"Ma principale inquiétude est que cela dure indéfiniment" et que les enfants "grandissent dans un monde totalement différent de celui que nous avons connu", dit Christian.