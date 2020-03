Coronavirus en Belgique: la capacité de dépistage va être multipliée par 10

Le coronavirus en Belgique pourrait bientôt être mieux détecté grâce à un nouveau test développé par une société liégeoise. Les analyses sont plus rapides et moins chères et permettront d’augmenter fortement nos capacités de dépistage, comme le recommandent de nombreux experts.

D’ici la fin de ce mois, notre pays sera en mesure de multiplier les tests contre le coronavirus par 10, grâce à un nouveau kit de dépistage développé par une société liégeoise. En moyenne, 1.000 à 1.500 analyses sont réalisées chaque jour. Ces nouveaux kits de dépistage vont être testés, notamment à Liège. Le personnel médical sera prioritaire. Demain, les tests seront réalisés sur des patients au CHU de Liège. Un millier de kits sera disponible. Il suffira d’une dizaine de minutes pour savoir si une personne est infectée ou non par le coronavirus.



Le résultat en 10 minutes Le kit ressemble à un test de grossesse, il faut prélever quelques gouttes de sang. Il suffira d'une dizaine de minutes pour savoir si une personne est infectée ou non par le coronavirus. Actuellement, il faut encore plusieurs heures. Les résultats ainsi obtenus sont clairs et faciles à interpréter: pas besoin de laboratoire, d'équipement électronique ou de formation spécifique. Le test peut être utilisé partout et le prix est 4 fois moins élevé que celui pratiqué pour l'instant. Cette avancée, peut-être majeure, on la doit à une entreprise liégeoise de biotechnologie, Zentech. La société annonce un dépistage efficace dans 97% des cas. Les premiers essais se feront en priorité sur le personnel médical. Actuellement, en Belgique, seuls les patients hospitalisés sont testés, faute de capacité de dépistage suffisante et par manque de produits réactifs. Les tests à grande échelle sont pourtant recommandés par l'OMS. L'organisation mondiale de la Santé demande que la riposte mise en place par les pays ne soit pas uniquement fondée sur des mesures de "distanciation sociale", mais sur une approche globale, impliquant également de tester tous les porteurs du virus, de rechercher leurs contacts et de les placer en quarantaine. L'exemple sud-coréen La Corée du Sud a réussi à contenir le nombre de nouvelles contaminations : un peu plus de 9.000. Le pays déplore aussi 120 décès. Pour plusieurs experts, cette relative limitation de la propagation s'expliquerait par la campagne massive de dépistage organisée dans le pays. Les proches de toutes les personnes contaminées sont recherchées de façon systématique, avant de se voir proposer un test de dépistage.