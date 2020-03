Jaguar et sous-vêtements: les sorties de route de la flamme olympique

Le possible report des Jeux olympiques de Tokyo pose un problème adjacent: faut-il maintenir le relais olympique alors que la flamme vient d'arriver sur le sol japonais et qu'elle doit débuter son voyage dans l'archipel ce jeudi?

Une nouvelle péripétie qui viendrait s'ajouter aux chemins chaotiques parcourus par la flamme depuis l'apparition des Jeux modernes, en 1896.

- Sous-vêtements enflammés -

Blague d'étudiant ou fraude géniale, l'incident le plus mémorable concernant la flamme olympique remonte à 1956. Cette année-là, un jeune étudiant australien, Barry Larkin, a réussi à tromper tout le monde avec une torche faite maison, dans laquelle brûlaient... des sous-vêtements.

Au prix d'un improbable concours de circonstances, M. Larkin, qui avait prévu une fausse escorte motorisée, s'est retrouvé entouré de vrais motards de police quand il s'est mis à courir, la foule pressée autour à l'encourager, tous l'accompagnant jusqu'au pied de l'hôtel de ville de Sydney.

En haut des marches, le maire de la ville, Pat Hills, l'attendait pour recevoir la torche, qu'il a alors prise des mains de Barry Larkin, sous les vivats de la foule. C'est en commençant son discours que l'édile a pris conscience de la supercherie.

- Un jaguar prend le relais -

Ce devait être l'une des images symboliques du relais conduisant la flamme à Rio de Janeiro en 2016. Lors d'une des étapes à travers la forêt amazonienne, elle devait être accueillie par Juma, un jaguar femelle de 17 ans, symbole d'une espèce en voie de disparition dans la forêt brésilienne.

Malheureusement, lors de son déplacement, Juma prit la fuite, forçant son escorte vétérinaire à tirer quatre fléchettes tranquillisantes sur elle. Sans succès puisque le jaguar, loin d'être ralenti, s'est retourné contre un des dresseurs, forçant les soldats présents à ouvrir le feu pour l'abattre.

- Colombes grillées -

Apogée du relais, l'embrasement de la vasque olympique a souvent été l'occasion d'images mémorables, qu'il s'agisse d'un archer tirant la flamme vers la vasque à Barcelone en 1992 ou du célèbre boxeur Mohamed Ali, victime de la maladie de Parkinson, allumant, malgré ses tremblements, celle d'Atlanta quatre ans plus tard.

Mais il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu, à l'image de la cérémonie d'ouverture à Séoul en 1988. Libérées quelques instant plus tôt, des dizaines de colombes se sont rapprochées de la vasque au moment où elle était enflammée. Plusieurs oiseaux seront rôtis sous les yeux horrifiés des spectateurs.

- Nombreuses manifestations -

Les manifestations en tout genre sont un grand classique du relais olympique, connu pour donner une exposition médiatique gigantesque. Elles ont été particulièrement marquées en 2008, quand les défenseurs du Tibet ont profité des Jeux de Pékin pour manifester contre la politique chinoise sur place.

Durant le parcours vers Sydney, en 2000, un spectateur a pris la flamme des mains du surfeur Tom Carroll et tenté de la lancer dans les port de Kiama, à 50 km au sud de Sydney, avant d'être plaqué au sol. Un lycéen a également essayé d'éteindre la torche avec un extincteur.

- Retards à l'allumage -

Si la légende veut que la flamme olympique soit éternelle, il arrive que des circonstances l'éteignent de temps à autre. En 2012 elle a dû ainsi être rallumée en catastrophe après avoir disparu du fauteuil de la star paralympique de badminton David Follett, emportée par un coup de vent dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, les torches olympiques, produites par un célèbre fabricant de missiles russe, se sont éteintes à plusieurs reprises, avant d'être discrètement rallumées par des membres des services secrets.

- Débuts marqués -

Comme le rappelle le site du Musée olympique, "au cours des 80 dernières années, la flamme olympique a été portée par des centaines de milliers de personnes et a voyagé de toutes les manières possibles et imaginables". Et pour cause, de l'espace aux fonds marins, en passant par le sommet de l'Everest, la flamme a tout connu.

La version moderne de la flamme olympique n'apparaît pas dès 1896 à Athènes mais en 1928 à Amsterdam. Quant au relais, s'il prend ses racines dans la Grèce antique, sa version moderne est née à l'occasion des Jeux de Berlin de 1936, par la volonté du régime nazi.