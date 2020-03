Renfort de 150 lits au centre d'accueil pour les sans-abris bruxellois contaminés

(Belga) Le centre d'accueil érigé par la Région de Bruxelles-Capitale et la Croix Rouge, destiné à héberger les personnes sans domicile fixe contaminées par le nouveau coronavirus, va augmenter sa capacité de quinze à 150 lits à partir du 1er avril, indique mardi le centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abris Bruss'Help.

Sept personnes sont pour l'instant hébergées au centre. Cinq d'entre elles sont suspectées d'infection et les deux autres sont des cas avérés. L'extension de l'établissement coïncidera avec la fin du plan hiver de Bruxelles mais celui-ci peut encore faire l'objet d'une prolongation. L'accroissement des capacités d'accueil a ainsi pour objectif d'anticiper le pic des contaminations, encore à venir en Belgique. "Les chiffres étaient stables la semaine dernière mais nous avons remarqué que les signalements augmentent depuis hier", indique le directeur de Bruss'Help. "On redouble d'efforts sur la sensibilisation, tant pour le personnel sur le terrain que pour les usagers des différents centres d'accueil." Dans l'intervalle, des médecins se rendent dans les différents centres d'accueil où sont signalées les suspicions d'infection et décident si la personne examinée doit être placée en quarantaine. En collaboration avec la Commission communautaire commune, Bruss'Help prévoit de lancer des dépistages précoces dans le secteur des personnes sans-abri dans les prochains jours. (Belga)