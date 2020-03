L'Egypte impose un couvre-feu nocturne de deux semaines

(Belga) Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a annoncé mardi un couvre-feu nocturne de deux semaines dans tout le pays, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le couvre-feu entrera en vigueur à compter de mercredi, entre 19H00 locales (18H00 HB) et 06H00 (05H00 HB) pour les particuliers, a-t-il précisé. Adoptant un ton très sévère, le Premier ministre a averti mardi que quiconque dérogerait à ces règles serait sanctionné "selon les lois de l'état d'urgence", qui prévoit des peines allant de simples contraventions -pouvant s'élever jusqu'à 4.000 livres égyptiennes (230 euros)-, à de la prison ferme. "La circulation des transports en commun et des moyens de transports privés sera suspendue" et les routes fermées de nuit, durant la même période. M. Madbouli a également annoncé la fermeture des cafés, restaurants et lieux de loisirs durant la journée. Ces derniers faisant déjà l'objet d'une fermeture nocturne. Toutefois, les services de livraison des restaurants pourront continuer de fonctionner durant toute la durée du couvre-feu. Tous les commerces et centres commerciaux seront tenus de fermer entre 17H00 (16H00 HB) et 06H00 (04H00 HB). Seuls les pharmacies, les boulangeries, les supermarchés et les épiceries de proximité pourront déroger à cette règle. Le Premier ministre a également annoncé le prolongement de la fermeture des écoles et des universités, fermées initialement jusqu'au 31 mars, pour deux semaines supplémentaires. En réponse à la propagation de la maladie Covid-19, les autorités égyptiennes avaient aussi décrété la semaine dernière la fermeture des aéroports, des lieux de cultes, des musées et sites archéologiques jusqu'au 31 mars. Pays le plus peuplé de la Méditerranée avec quelque 100 millions d'habitants, l'Egypte a déclaré officiellement 366 cas et 19 décès dus à la maladie Covid-19. (Belga)