Coronavirus: le virus pourrait-il se transmettre pendant la grossesse ou l'allaitement? Des chercheurs se prononcent

Rien n'indique pour le moment que le coronavirus pourrait se transmettre au fœtus lors de la grossesse ou au bébé pendant l'allaitement, écrivent des chercheurs louvanistes dans une étude publiée dans la revue médicale Tijdschrift voor Geneeskunde.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos



Les scientifiques se sont basés, pour établir leur conclusion, sur les données disponibles dans la littérature internationale à propos de 37 femmes dont l'infection au Covid-19 a été confirmée. Les auteurs relèvent que les lignes directrices internationales ne recommandent pas d'éviter l'allaitement par les mères contaminées. Il est toutefois nécessaire de respecter des règles d'hygiène strictes pour éviter la transmission du coronavirus au bambin. Les chercheurs ont trouvé quelques exemples dans des études de femmes enceintes dont la contamination a pu avoir un impact négatif sur la grossesse, comme une naissance prématurée ou l'apparition de troubles respiratoires chez le nouveau-né. Cependant, les auteurs de l'étude belge soulignent que le lien de cause à effet avec l'infection n'est pas clair. Par ailleurs, 35 des 37 grossesses étudiées ont abouti à une césarienne mais un lien direct avec le Covid-19 n'est à nouveau pas clairement établi. Bien que les femmes enceintes soient plus sensibles aux germes respiratoires et développent plus rapidement des infections respiratoires graves, il n'y a jusqu'ici aucune indication que le coronavirus empêche la femme contaminée de mener sa grossesse à son terme. Néanmoins, des complications et issues moins favorables à la grossesse ont été détectées chez les femmes enceintes qui avaient par le passé contracté une autre forme de coronavirus.



> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19