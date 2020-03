Le Standard met 80% de son personnel administratif au chômage temporaire

(Belga) Le Standard a mis 80% de son personnel administratif en chômage temporaire pour force majeure, seule une activité réduite au strict nécessaire étant maintenue, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. La mesure concerne également les staffs sportifs, médicaux et logistiques, pros et jeunes. Une "très large majorité" de joueurs ont par ailleurs accepté de renoncer à une "partie très importante" de leur salaire pour la durée de la période d'inactivité.

"Sans match, il n'y a plus d'activité. Sans activité, il n'y a plus de rentrées financières et donc la survie de l'entreprise peut rapidement être mise en péril. Face à ce constat, nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles qui concernent tous les membres Concernant les joueurs ayant accepté de faire un geste, un salaire mensuel fixe plafonné leur sera versé par le club puisqu'il ne s'agit pas, dans leur cas, d'un chômage temporaire pour force majeure. Une partie du montant épargné serait versé à la Fondation du Standard de Liège pour financer l'achat de matériel médical en lien étroit avec les hôpitaux de la région liégeoise, assure le club. Le RSC Anderlecht avait fait une annonce similaire dès lundi. Le football belge est à l'arrêt jusqu'au 1er mai au moins. (Belga)