Coronavirus à Liège: les infirmiers indépendants à domicile vont recevoir leurs masques ce mercredi

Le coronavirus en Belgique nécessite des masques de protection pour le personnel de soins de santé. Après une longue attente qui alimentait leur colère, les infirmiers et infirmières indépendants à domicile vont enfin recevoir des masques, notamment à Liège dès ce mercredi.

"Nous devons protéger nos semblables, protéger la population. Nous sommes en toute première ligne, souvent à 2 centimètres du patient pour le soigner. D'autres professionnels peuvent garder leurs distances. Nous pas! Quand allons-nous passer avant les autres ? Vous pensez à nos familles qui pourraient être infectées ? Non, personne n'y pense. Tout ça pour vous dire que les masques doivent nous être donnés en premier et pas en dernier, à nous les paramédicaux, nous, tout proches de nos patients. Merci de prendre en considération le message d' une simple infirmière qui n'a aucun pouvoir, sauf celui de s'exprimer". Ce message enflammé d'une infirmière à domicile de Fleurus, écrit ce mardi via le bouton orange Alertez-nous, illustre la colère d'innombrables infirmières et infirmiers à domicile qui ont continué leur travail, souvent sans protection, depuis l'introduction des mesures de restriction pour contenir la propagation du Covid-19. Des millions de masques sont arrivés en début de semaine et vont enfin pouvoir être livré à tous ces professionnels de soins de santé particulièrement exposés.

Ce sera le cas ce mercredi à Liège. Les services de la Ville distribueront, de 12h à 18h au hall omnisports de la Constitution (boulevard de la Constitution, 82), des masques chirurgicaux aux infirmier·e·s indépendant·e·s à domicile (sur présentation de leur n° INAMI). Ces masques ne seront donnés qu'au personnel domicilié à Liège ou appartenant à un groupement dont le siège social est sur le territoire de la Ville de Liège. Pour éviter le rassemblement d'un trop grand nombre de personnes, seul un·e représentant·e par groupement d'infirmiers sera admis·e pour cette distribution.

La Ville précise que cette distribution ne concerne pas les infirmier·e·s salarié·e·s, qui doivent s'adresser à leur employeur pour l'obtention des masques.

