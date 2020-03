Coronavirus - L'UCI satisfaite de la décision de reporter les Jeux de Tokyo en 2021

(Belga) L'Union cycliste internationale a réagi à l'annonce du report à 2021 des JO de Tokyo, mardi. "L'UCI a pris note avec satisfaction de l'accord trouvé entre le gouvernement japonais, le comité d'organisation et le Comité International Olympique (CIO) au sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Le report des Jeux à 2021 répond aux intérêts sanitaires et sportifs des athlètes, ainsi que de toutes les personnes et parties concernées."

"Le cyclisme, sport historique des Jeux Olympiques et troisième sport olympique par le nombre de médailles avec ses cinq disciplines (route, piste, mountainbike, BMX Racing et BMX Freestyle), a pris depuis plusieurs semaines des décisions importantes dans le même sens pour garantir la santé et l'équité sportive au niveau de son Calendrier International et du processus de qualification olympique et paralympique pour les épreuves cyclistes." "La décision de reporter les Jeux 2020 sera également prise en compte par l'UCI lors de la réflexion en cours avec les parties prenantes de notre sport concernant le calendrier international." . (Belga)