Le pain de mie est mauvais pour la santé: trop sucré et/ou gras et salé

Après les Belges à domicile ce soir après le 19H sur RTL-TVI, l’émission Coûte que Coûte s’intéressera aux pains de mie.

Flavie Gusmans, une diététicienne, a comparé 2 pains de mie vendus en grande-surface. Un classique sans croûte et un bio. "Le pain de mie sans croûte est particulièrement riche en sucres, notamment sucres simples et sucres complexes, on est sur à peu près 48 morceaux de sucre dans un paquet de 500g. Si on ne se focalise que sur le sucre simple qui a donc le goût de sucre et qui est mauvais pour la santé, on est quand même sur 8 morceaux de sucre. Quand vous consommez 2 tranches de pain de mie, une demie n’est plus que du sucre."

Le pain de mie bio n’est pas bien meilleur : "Il a deux gros impacts négatifs nutritionnellement parlant : il est très riche en sel et très riche aussi en matières grasses. Dans un paquet, on a l’équivalent d’à peu près 7,5g de sel."