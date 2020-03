Coronavirus en Belgique: Lidl modifie ses horaires pour soulager son personnel

Lidl fermera ses magasins en Belgique une heure plus tôt que d'habitude à partir de ce mercredi. Et la chaîne de supermarchés continuera à procéder de la sorte tant que les mesures prises contre le coronavirus seront en vigueur, a indiqué sa porte-parole Isabelle Colbrandt.

En semaine, les magasins de Lidl seront ouverts de 8h30 à 19h, et de 8h30 à 18h le samedi. Ils fermeront ainsi une heure plus tôt afin de permettre au personnel de reprendre son souffle. "Nous avons pris la décision après avoir consulté les syndicats", explique la porte-parole. "Elle est également basée sur le comportement d'achat. Nous constatons que les gens achètent maintenant principalement le matin". Cette annonce intervient alors que les syndicats ont demandé mercredi matin, en front commun, de réduire les jours et plages d'ouverture au public des commerces alimentaires. Une rencontre avec l'organisation patronale Comeos est d'ailleurs en cours ce mercredi soir.

