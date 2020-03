Le coronavirus touche aussi les gens en très bonne santé: Lucy, marathonienne, raconte "le bras qui l'enfonce dans le fond de la piscine"

Dans le RTL info 19h de ce mercredi, un témoignage marquant: celui d'une grande sportive qui n'a pas été épargnée par le coronavirus.

"Je m'appelle Lucy, j'ai 45 ans, et le Covid-19 m'est tombé dessus vers le 13 mars. Au départ, c'était dans la gorge, puis c'était des maux de tête, de la fatigue extrême, et surtout cette sensation de ne pas savoir respirer, d'asphyxie, on ne sait plus où trouver l'air".

La maladie, elle l'a vécue de son mieux, mais c'était difficile. "C'est comme si vous étiez dans le fond d'une piscine, et qu'un grand bras vous enfonçait vraiment, et que vous vous débattiez pour essayer de remonter à la surface pour avoir un tout petit peu d'oxygène. Mais le grand bras vous repousse dans le fond. Et le combat, c'est chaque fois d'essayer de remonter".

Lucy est pourtant une sportive en très bonne santé. "Je préparais un triathlon. Donc je cours et je fais beaucoup de vélo. A la base, oui, je fais énormément de sport, et donc je me suis demandé comment faisaient les gens qui au quotidien, avaient déjà des difficultés".

Actuellement, "si je reste calme, j'ai de nouveau de l'air et donc je crois que je suis sur la pente ascendante".

