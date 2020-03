Un tiers de cas en plus en Nouvelle-Zélande, confinée depuis mercredi

(Belga) La Nouvelle-Zélande a décompté 78 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 jeudi, la plus importante progression dans le pays depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de cas dans le pays a grimpé d'un tiers et est désormais établi à 283, selon la directrice de la Santé de Nouvelle-Zélande, qui s'exprimait jeudi lors d'une conférence de presse. Mme Bloomfield a aussi indiqué que 27 patients avaient guéris du Covid-19 et que 12.683 tests avaient été effectués. Aucun décès n'a été enregistré et personne n'a encore été admis aux urgences. Plusieurs cas sont évalués à Hawkes Bay en lien avec le bateau de croisière Ruby Princess qui y a accosté et à bord duquel 130 passagers ont été testés positifs au nouveau virus en Australie. La Nouvelle-Zélande a été placée en confinement pendant un mois depuis mercredi minuit. (Belga)