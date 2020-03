Plus de 24 millions de téléspectateurs pour les déclarations de Macron à Mulhouse

Un total de 24,1 millions de téléspectateurs ont regardé mercredi soir les déclarations d'Emmanuel Macron depuis Mulhouse, selon les données de Médiamétrie.

Cette allocution du président, qui était retransmise en direct sur les chaînes généralistes TF1, France 2, M6 et C8, et sur les chaînes d'info BFMTV, LCI, CNews et franceinfo, a enregistré une part d'audience globale de 77,9%, toutes catégories de téléspectateurs confondues, selon la société spécialisée dans la mesure d'audience.

Emmanuel Macron a appelé mercredi à "l'union" pour mener "la guerre" contre l'épidémie de coronavirus, déclenchant l'opération militaire "Résilience" pour soutenir la population et promettant un "plan massif d'investissement" pour les hôpitaux et des primes exceptionnelles, dans une déclaration prononcée à l'issue d'une visite à l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse.

Cette déclaration depuis l'Alsace, qui n'avait pas été annoncée longtemps à l'avance, contrairement aux allocutions du président depuis l'Elysée, n'a pas égalé le record établi le 16 mars par le chef de l'Etat (35,3 millions de téléspectateurs). Ce jour-là, il avait annoncé l'entrée en vigueur du confinement pour freiner la propagation du coronavirus, et l'annulation du second tour des élections municipales.

Le discours depuis Mulhouse a néanmoins récolté une audience historiquement élevée. L'allocution du président prononcée le jeudi 12 mars, dans laquelle il avait annoncé la fermeture des crèches, établissements scolaires et universités, et le maintien des élections municipales, avait ainsi été regardée par 25 millions de Français.

Avant le début de l'épidémie de coronavirus, le précédent record d'audience pour une déclaration officielle remontait à fin 2018 (23 millions de téléspectateurs pour une allocution du président Macron en pleine crise des "gilets jaunes").