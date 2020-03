Coronavirus en Belgique: la Croix-Rouge a un besoin urgent de dons pour la protection de son personnel en 1e ligne

Le coronavirus en Belgique entraîne des opérations de soins inhabituelles. La Croix-Rouge est en première ligne et apporte une aide précieuse aux services hospitaliers et ambulatoires. Un appui qui a un coût, en particulier pour protéger son propre personnel, ses innombrables bénévoles contre une infection. L'ONG appelle aux dons afin de s'acheter du matériel de protection et désinfection notamment.

"Nos missions essentielles sont menacées : aidez-nous à aider" demande la Croix-Rouge qui lance un appel urgent aux dons, sur le compte BE720000 0000 1616 ou via son site internet www.croix-rouge.be, afin de soutenir son action en première ligne pour soigner les malades du coroanvirus.

L'ONG rappelle toutes ses opérations sur le front sanitaire et ses besoins en matériel, notamment en matière d'hygiène et de désinfection, pour chacune d'elles.

1. Coronavirus: des centaines de secouristes chaque jour devant les urgences des hôpitaux

Des centaines de secouristes volontaires se relaient, jour après jour, dans les postes médicaux d’orientation devant les urgences des hôpitaux, pour appuyer le système hospitalier. La plupart des hôpitaux les équipent en matériel de protection, mais la Croix-Rouge doit, au départ, assurer la logistique et disposer de suffisamment de tentes et de matériel de base, notamment les produits de désinfection.

À Bruxelles par exemple, le poste médical devant l’hôpital Erasme fonctionne 24h/24 (7 secouristes par jour), un second poste est installé devant les cliniques Saint-Luc depuis quinze jours déjà et un 3e poste va fonctionner 24h/24 devant l’hôpital Saint-Pierre (8 secouristes chaque jour). En Wallonie, la Croix-Rouge compte, en étroite collaboration avec les hôpitaux, une vingtaine de sites, du Hainaut au Luxembourg.

2. Coronavirus: des ambulanciers sur le qui-vive

Le plus urgent, au niveau des secours, concerne les ambulances et leur équipement, poursuit Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. Elles tournent 24h/24 – plus de 20 points de départs en Wallonie et Bruxelles. 6 ambulances sont dédiées spécialement au transport des patients malades du COVID-19 : 4 en Wallonie et 2 à Bruxelles.

Tout le matériel de protection et de désinfection est acheté par la Croix-Rouge avec ses fonds propres. Le matériel de désinfection et de protection pour une seule ambulance coûte 134€ par jour. Chaque 24h, une garde ambulance nécessite entre 60 et 80 masques. Les combinaisons sont à changer après chaque transport de malade. Le stock de matériel se raréfie jour après jour.

3. Coronavirus: continuer à aider les plus démunis

Si les missions de secours sont les plus visibles, nos missions essentielles pour aider les plus démunis ont aussi besoin d’aide.

A Bruxelles et en Wallonie nos épiceries sociales restent ouvertes pour aider les familles démunies avec des produits vendus à 50% du prix magasin. Nos bénévoles de terrain doivent être eux aussi protégés pour assurer leur mission, les locaux doivent être désinfectés. Nous devons pouvoir les soutenir financièrement pour les nombreuses livraisons à domicile de colis d’urgence alimentaire.

"Si c’est possible, nous augmentons aussi la quantité des colis car les gens sont confinés. Tous les lundis et tous les vendredis, nous préparons les colis (voir photo), puis nous appelons nos bénéficiaires et nous livrons devant la porte. Pas de contact, juste un petit signe par la fenêtre… Chaque mois, 50 familles sont aidées par notre section locale. Notre local est désinfecté en permanence", raconte Barbara, bénévole à la Section locale de Woluwé-St-Pierre.

4. Coronavirus: protéger le personnel en contact avec les sans-abri

La Croix-Rouge doit également équiper et protéger nos bénévoles qui font les tournées de rue auprès des personnes sans-abri, et sont en contact avec une cinquantaine de personnes chaque soirée, nos accueils qui continuent de proposer des douches et des buanderies sociales, ou qui se sont transformés en "take-away".

"Jusqu’à la semaine passée, notre personnel qui travaille dans le centre d’accueil de la rue de Trêves, à Bruxelles, 250 personnes sans-abri hébergées en permanence, ne disposait pas de masques…", indique la Croix-Rouge.

Soutenez les actions de la Croix-Rouge face au COVID-19. Faites un don au BE720000 0000 1616. Ou directement en ligne sur www.croix-rouge.be