L'Iran dit n'avoir "aucune connaissance" sur le sort d'un ex-agent américain du FBI

(Belga) Téhéran a affirmé jeudi n'avoir "aucune connaissance" de l'endroit où se trouvait un ancien agent du FBI porté disparu depuis 2007 en Iran, au lendemain de l'annonce par sa famille qu'il était "mort alors qu'il était détenu" par les autorités iraniennes.

Le président américain Donald Trump n'a pas formellement confirmé le décès de Robert Levinson, disparu depuis 13 ans mais a laissé entendre qu'il était probable. "Ils ne nous ont pas dit qu'il était mort, mais beaucoup de gens pensent que c'est le cas", a-t-il affirmé, se disant "désolé". "L'Iran a toujours soutenu que ses fonctionnaires n'ont aucune connaissance de l'endroit où se trouve M. Levinson, et qu'il n'est pas détenu par l'Iran", a déclaré Alireza Miryousefi, chargé de la presse auprès de la mission de l'Iran à l'ONU. "Ces faits n'ont pas changé", selon lui. "Nous avons récemment reçu des informations de la part de responsables américains qui les ont conduits, ainsi que nous, à conclure que notre merveilleux mari et père est mort alors qu'il était détenu par les autorités iraniennes", a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué. Sans être en mesure de donner les causes ni la date du décès de celui qui a souvent été présenté comme l'otage le plus ancien de l'histoire américaine, la famille a seulement estimé qu'il était survenu avant l'épidémie de Covid-19 qui a frappé durement l'Iran. Le décès de Robert Levinson, s'il est confirmé officiellement, risque d'envenimer plus encore les relations déjà extrêmement tendues entre les Etats-Unis et la République islamique. La semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait réclamé de Téhéran qu'il "libère immédiatement" tous les ressortissants américains face à la menace du coronavirus dans ses prisons. Auparavant, début 2016, l'administration précédente de Barack Obama avait affirmé qu'elle pensait que Robert Levinson n'était plus en Iran. Le Washington Post a rapporté en 2013 que Levinson, qui avait pris sa retraite du FBI, travaillait pour la CIA et avait fait une mission visant à recueillir des renseignements sur l'Iran. Les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient aucune information à son sujet. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré en 2018 que Levinson s'était rendu en Iran à un certain moment, puis qu'il était parti et qu'il n'avait aucune information sur tout ce qui aurait pu se produire après son départ. (Belga)