Coronavirus en Belgique: voici LA CARTE de répartition des cas confirmés par commune

Le coronavirus en Belgique touche en particulier la Flandre et le Hainaut si on se base sur les cas confirmés. Les communes dans les provinces de l'est du pays (Liège, Namur, Luxembourg) sont peu touchées en proportion. Mais la densité de population y est généralement moindre. Ces cartes ont été fournies ce jeudi 26 mars par l'Institut de Santé Publique (Sciensano)

Le coronavirus touche toute la Belgique mais dans des proportions qui peuvent fortement variés d'une zone à l'autre comme en attestent les cartes de répartition géographique du Covid-19 dévoilées ce jeudi 26 mars par Sciensano, l'Institut de Santé Publique belge. Ainsi, si la province de Limbourg est la plus affectée avec 864 cas confirmés (c'est-à-dire positifs au test Covid-19) avec un pic dans la commune d'Alken (plus de 300 cas), la province de Liège juste à côté n'enregistre que 196 cas. CORONAVIRUS EN BELGIQUE: la CARTE DES COMMUNES CORONAVIRUS EN BELGIQUE: la CARTE DES PROVINCES CORONAVIRUS EN BELGIQUE: le GRAPHIQUE DES PROVINCES