Un quart des femmes actives en Belgique travaillent dans le secteur de la santé

(Belga) Quelque 700.000 personnes sont actives dans le secteur de la santé en Belgique, soit environ 15% de la population active, indique jeudi Statbel sur base de l'enquête sur les forces de travail 2019. Le secteur est particulièrement féminin, puisqu'un quart des femmes actives en Belgique en font partie.

Le secteur de la santé est plus large que les 140.000 infirmiers, 100.000 aides-soignants et 35.000 médecins recensés. Il comprend aussi des travailleurs sociaux, employés administratifs, du personnel de nettoyage et d'entretien... Un quart des femmes belges actives y travaillent, pour 6% des hommes dans la même situation. Il ressort également de l'enquête que les travailleurs du secteur de la santé sont plus nombreux à être qualifiés que dans les autres secteurs: 54% des personnes qui y sont actives ont un diplôme du supérieur, contre une moyenne de 45% pour les autres secteurs d'activités. Les horaires y sont aussi plus particuliers: 37% des travailleurs y prestent le dimanche (20% pour les autres secteurs), 44% le samedi (36% pour les autres), 39% en soirée (34% pour les autres) et 18% la nuit (11% pour les autres). Les temps partiel sont aussi plus fréquents: 47% des travailleurs du secteur de la santé y ont recours, contre 22% en moyenne dans les autres domaines. (Belga)