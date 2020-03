Coronavirus: des repas offerts par un restaurant liégeois aux plus démunis et des pizzas pour un hôpital de Waremme

À Waremme, le restaurateur Massimo Saladino a offert 20 pizzas pour le personnel d’un hôpital de la ville, et 50 tiramisu pour un hôpital de Liège. "Ce sont des petites choses mais j’ai pensé que pour eux ça faisait du bien. C’est très important, pour moi aussi", témoigne-t-il.

À Liège, la brasserie de la gare de Guillemins a vu 6 personnes reprendre le travail en cuisine hier. Ils préparent des repas à distribuer aux plus démunis. "À la maison on ne sait rien faire donc il vaut mieux aider les gens qui sont dans le besoin", explique le chef Rudy Gielen. L’idée, c’est d’offrir 200 repas par jour jusqu’à la fin du confinement. Le propriétaire, Stephan Uhoda, a débloqué 200.000€ à cette fin, sans oublier la solidarité : "On a tout de suite eu des premières réactions très favorables avec des fournisseurs qui ont proposé d’offrir de la marchandise gratuite. D’autres qui ont dit qu’ils allaient travailler au prix d’achat."

Une des associations bénéficiaires est l’ASBL Accueil Botanique. Les bénévoles vont pouvoir distribuer 20 repas par jour en plus des produits de base. Son administrateur délégué, Pierre de Macar, est soulagé: "On avait tendance à ce qu’on nous oublie quand même un petit peu. Tandis que pour le moment il y a vraiment un afflux de gens qui s’intéressent, qui sont derrière nous et qui veulent nous aider. Donc ça c’est un point positif dans la tristesse du moment."

Deux exemples parmi des centaines d’autres.