La Norvège extrade un prédicateur islamiste irakien vers l'Italie

(Belga) La Norvège a annoncé jeudi avoir extradé vers l'Italie, malgré l'épidémie de coronavirus qui y sévit, le mollah Krekar, un prédicateur condamné par la justice italienne pour avoir dirigé un réseau djihadiste.

"Krekar n'est plus en Norvège. Krekar a aujourd'hui (jeudi) été extradé en Italie", a déclaré la ministre norvégienne de la Justice, Monica Maeland, lors d'une conférence de presse. Résidant depuis 1991 en Norvège, qui l'a accueilli avec sa famille en tant que réfugié, Najumuddin Faraj Ahmad - son vrai nom - a été condamné en son absence en 2019 à 12 ans de prison en Italie. Le tribunal de Bolzano a, en première instance, reconnu le Kurde irakien, aujourd'hui âgé de 63 ans, coupable d'avoir dirigé le réseau djihadiste kurde Rawti Shax, présumé lié à l'organisation État islamique (EI). Démantelé en 2015, ce réseau aurait projeté des attentats en Occident. Considéré comme une menace à la sécurité nationale en Norvège, où il a purgé plusieurs années de prison, le mollah Krekar est depuis 2003 sous le coup d'une procédure d'expulsion du pays nordique. Mais cette décision n'avait jusqu'à présent pas pu être mise en oeuvre faute de garanties suffisantes pour sa sécurité en cas de retour en Irak où il risquait la peine de mort. Son avocat Brynjar Meling a dénoncé "un jour de honte" pour les autorités norvégiennes et "un déni de justice". Son expulsion vers l'Italie survient alors que ce pays est le plus durement touché au monde par la pandémie de nouveau coronavirus qui y a provoqué plus de 7.500 décès. "Tant la Norvège que l'Italie sont dans une situation marquée par le coronavirus", a noté Mme Maeland. "Et nous avons reçu l'assurance que Krekar sera pris en charge d'une manière satisfaisante et responsable en Italie", a-t-elle affirmé. Le mollah Krekar, qui avait épuisé tous les recours judiciaires en Norvège, a cofondé en Irak le groupe islamiste Ansar al-Islam, qu'il affirme ne plus diriger depuis 2002. Ce groupe et lui-même figurent sur la liste des personnes et organisations terroristes des États-Unis et de l'Onu. (Belga)