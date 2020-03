La Flandre passe le cap des 4.000 points de recharge pour véhicules électriques

(Belga) Le cap des 4.000 points de recharge publics pour véhicules électriques a été franchi en Flandre. Au 1er janvier, 3.814 points de ce type étaient recensés, avec Gand en chef de file (296 points) devant Anvers et Malines qui comptent chacune plus de 100 points sur leur territoire. Le déploiement s'est poursuivi en ce début d'année et plus de 200 points sont venus s'ajouter, a fait savoir le Département flamand de l'environnement. Une petite centaine de ces 4.000 points sont de recharge rapide.

Près de 50.000 véhicules électriques étaient recensés début 2020 au nord du pays dont 14.000 sont 100% électriques et 33.000 hybrides. Seules trois communes flamandes sur 300 ne disposent pas d'au moins un point de recharge: Kaprijke, Moorslede et Sint-Laureins. Près de neuf points de recharge sur 10 en Belgique sont situés en Flandre, selon l'administration régionale. Le cabinet du ministre wallon de l'Énergie et de la Mobilité, Philippe Henry, précisait jeudi que le sud du pays était équipé de 824 points de chargement publics, environ 410 bornes. Le cap des mille points était annoncé pour cette année. Quelque 140 communes sur les 262 en Wallonie disposent d'au moins un point de chargement public. "Le développement des bornes doit répondre à des cas spécifiques qu'il faut bien identifier, par exemple les personnes qui ne disposent pas de garage où faire leur recharge et/ou qui font des déplacements exceptionnellement longs. À ces types de cas, il faut des réponses adaptées", explique-t-on au cabinet, qui estime que 80% des déplacements quotidiens n'excèdent pas 40 km (soit 6-7 kWh) et peuvent donc être couverts par un chargement à domicile. En Région bruxelloise, environ 250 points de recharge accessibles au public étaient recensés l'été dernier, ce qui comprend les bornes en voirie et celles accessibles au public sur terrain privé, précise Bruxelles Environnement. "La Région a toujours la ferme intention d'augmenter ce nombre dans les prochains mois, même si dans l'immédiat la situation sanitaire retarde le placement de nouvelles bornes", précise l'administration bruxelloise. (Belga)