Nouveau le 1er avril - Baisse des rétributions pour la navigation de plaisance

La rétribution demandée pour l'enregistrement des navires de plaisance se trouvant sur les eaux intérieures belges ou sur la mer belge diminuera à partir du 1er avril. Elle passera de 150 euros à 30 euros pour les petits voiliers et à 50 euros pour les autres navires.

Les ministres fédéraux François Bellot et Philippe De Backer avaient annoncé cette baisse des tarifs au début de l'année. Une nouvelle loi en matière de navigation a été publiée au Moniteur belge il y a deux ans. La simplification et la numérisation de la procédure de demande des documents d'immatriculation pour la navigation sur les eaux intérieures permettent notamment d'éviter des coûts supplémentaires. L'enregistrement peut être demandé en ligne et reste valable pour une période de cinq ans. En raison de l'épidémie de coronavirus, la navigation de plaisance est pour le moment interdite en Belgique jusqu'au 5 avril inclus.