Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: encore 17.000 Belges bloqués à l'étranger, nouvelles priorités pour les tests et les masques

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement pour contenir sa propagation affecte le quotidien de millions de Belges. Suivez ici les dernières informations sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19 en Belgique.

Ce vendredi 27 mars s'annonce à nouveau décisif en Belgique, au niveau de la crise du coronavirus. Le Conseil national de sécurité se réunit à nouveau de manière élargie à 16h (Fédéral, région, experts, etc), et on s'attend à de nouvelles mesures de confinement, et/ou à l'extension de celles-ci.

En attendant d'en savoir plus, voici les dernières informations essentielles liées à la pandémie en Belgique.

CORNAVIRUS EN DIRECT:

Le gouvernement a communiqué l'ordre de priorité des métiers pour la distribution de masques

Des millions de masques sont arrivés en début de semaine et continueront d'arriver afin de protéger les personnes contre une contamination du coronavirus. Quant à la répartition de ces masques ainsi que d'autres accessoires de protection comme les gants mais aussi le matériel de test, le gouvernement belge a établi la hiérarchie des métiers suivante, sur base des conseils de scientifiques et spécialistes. (Découvrez l'ordre de priorité des métiers pour les masques)

17.000 Belges bloqués à l'étranger et "en difficulté"

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin a communiqué jeudi soir sur l’évolution quotidienne de la situation des Belges à l’étranger qui sont immobilisés suite aux mesures de confinement prises un peu partout aux quatre coins du monde. Elles immobilisent de nombreux Belges présents dans ces pays et qui veulent rentrer en Belgique. Dès lors, des opérations de rapatriement ont été menées et continuent à l'être (en savoir plus).

Le dépistage pour tous, ce n'est pas pour demain...

Il n'est pas possible, et certainement à ce stade de la pandémie, de pratiquer des tests de dépistage du covid-19 sur tout le monde, a assuré jeudi à la Chambre le ministre Philippe De Backer en charge de la task force qui doit accroître la capacité de dépistage et gérer le matériel de protection. (en savoir plus)

Un site pour que les entreprises wallonnes demandent une indemnisation

Les entreprises wallonnes forcées de fermer en raison des mesures décidées par la Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pourront introduire leur demande d'indemnisation à partir de vendredi matin, a annoncé le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR). La plateforme wallonne pour introduire une demande sera mise en ligne par le SPW Economie ce vendredi à l'adresse indemnitecovid.wallonie.be. (en savoir plus)

