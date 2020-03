Xi à Trump: la Chine et les États-Unis "doivent s'unir" contre le Covid-19

(Belga) Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi lors d'une conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump que les deux pays, malgré leur rivalité, "doivent s'unir contre l'épidémie" de Covid-19, selon un média officiel.

Il s'agit d'un message d'apaisement après une série de joutes verbales entre Pékin et Washington ces derniers jours sur le sujet. "La Chine est disposée à poursuivre son partage sans réserve d'informations et d'expériences avec les États-Unis", a par ailleurs souligné M. Xi d'après la télévision publique CCTV. De son côté, le président américain a posté sur le réseau social Twitter qu'il avait eu "une très bonne conversation" avec le président chinois et discuté "en détails du virus qui ravage de grandes parties de la planète". "La Chine a développé une forte compréhension du virus. Nous travaillons en étroite collaboration et avec beaucoup de respect", a encore expliqué Donald Trump. Le président américain a régulièrement accusé ces dernières semaines les autorités chinoises d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur la gravité du virus dont la propagation aurait pu, selon lui, être endiguée. Pékin l'a accusé en retour de "fuir ses responsabilités". Le locataire de la Maison-Blanche, tout comme son secrétaire d'État Mike Pompeo, aiment par ailleurs répéter l'expression "virus chinois", qui irrite fortement la Chine. Mais la conversation téléphonique de vendredi entre les deux chefs d'État s'est voulue conciliante. Le contexte s'y prête, au moment où l'épidémie progresse à grande vitesse aux États-Unis. Le pays compte désormais le plus grand nombre de cas (plus de 83.000) de Covid-19 recensés dans le monde, devant la Chine. Les relations entre Pékin et Washington se retrouvent ainsi "à un moment particulièrement crucial", a déclaré Xi Jinping, ajoutant que la coopération était "l'unique bonne décision" à prendre. (Belga)