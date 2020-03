Singapour menace de prison ceux qui ne gardent pas leurs distances

(Belga) Les habitants de Singapour risquent désormais la prison s'ils se tiennent trop près les uns des autres, selon de nouvelles régulations drastiques contre la propagation du nouveau coronavirus annoncées vendredi.

La cité-état a publié une série de nouvelles mesures pour essayer d'enrayer une résurgence des cas d'infections par le Covid-19, jusqu'ici limités dans le pays, comme une fermeture des bars et des cinémas, ainsi que des rassemblements. Parmi les mesures de distanciation physique, Singapour a annoncé l'interdiction de se tenir à moins d'un mètre d'autrui, sauf dans certaines situations comme dans les habitations. Les habitants ne doivent plus se tenir intentionnellement trop proches les uns des autres dans les files d'attente, et doivent s'assoir en laissant au moins un mètre de distance avec une autre personne dans les lieux publics. Ceux qui ne respectent pas ces règles risquent jusqu'à six mois de prison et une amende d'un montant maximum de 10.000 dollars singapouriens (7.000 dollars). La gestion de l'épidémie par Singapour a été citée en exemple. La cité-état a isolé les premiers cas et retracé minutieusement tous les contacts qu'ils avaient pu avoir. Elle a réussi à limiter l'épidémie à 683 cas et deux morts malgré des liens étroits avec la Chine.