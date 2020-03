Marouane Fellaini reste à l'hôpital "mais se sent chaque jour plus fort"

(Belga) Marouane Fellaini, toujours hospitalisé dans un hôpital chinois en raison du coronavirus, travaille sa condition dans sa chambre, peut-on voir dans une vidéo publiée vendredi sur Instagram.

"Merci à tout le monde pour vos messages. Je suis toujours à l'hôpital, mais je me sens chaque jour plus fort", a écrit l'ancien Diable Rouge. Son club, Shandong Luneng Taishan, a annoncé dimanche que Fellaini avait contracté le covid-19. C'est pourquoi il doit rester en quarantaine à l'hôpital de Jinan pendant 14 jours. Fellaini avait indiqué le même jour qu'il se sentait bien et espérait rapidement remonter sur le terrain. (Belga)