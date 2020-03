Plus de passagers acceptés sur la ligne de ferry Zeebrugge-Hull

(Belga) La compagnie maritime britannique P&O Ferries ne transporte plus de passagers sur les lignes Zeebrugge-Hull et Calais-Douvres. Selon la revue spécialisée dans les transports Flows et des médias locaux, elle veut désormais se concentrer sur le maintien des flux de fret entre les îles britanniques et le continent européen.

"En raison de l'apparition du Covid-19, très peu de passagers voyagent et nous ne pouvons pas continuer ces opérations normales", explique Janette Bell, patronne de l'entreprise dans le journal The Telegraph. "P&O Ferries suspend donc ses activités de transport de passagers et nous concentrons tous nos efforts sur le maintien du trafic de fret vers le Royaume-Uni". À la suite de cette décision, 1.100 travailleurs ont été placés dans le système britannique de chômage temporaire. Le gouvernement paie 80% de leur salaire et P&O Ferries promet de s'acquitter du reste. La compagnie maritime assure naviguer 27.000 fois par an sur huit routes entre les îles britanniques, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Avec plus de vingt navires, elle transporte chaque année 8,4 millions de passagers et 2,3 millions d'unités de fret. (Belga)