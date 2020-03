Coronavirus - Indemnité wallonne de 5000€: de nombreux indépendants et patrons déçus d'apprendre qu'ils n'y ont pas droit

Le coronavirus en Belgique a entraîné la fermeture de nombreux établissements et entreprises. Afin de compenser la perte financière, souvent très douloureuse pour les petits patrons, la Région wallonne accorde une indemnité de 5000 euros. Mais il faut être actif seulement dans certains secteurs d'activités. De nombreux petits patrons ont appris aujourd'hui en faisant leur demande d'indemnité sur le site internet wallon créé pour l'occasion qu'il n'aurait pas droit à l'indemnité. Ils sont très déçus.

De nombreux indépendants et chefs de petites entreprises se sont rués sur le site internet d'indemnisation indemnitecovid.wallonie.be mis en place par la Wallonie afin de s'inscrire et pouvoir bénéficier des 5.000 euros permettant d'atténuer le manque à gagner lié à l'arrêt de leur activité pour cause de confinement coronavirus. Nombreux parmi eux ont reçu une réponse négative lorsqu'ils ont introduit leur numéro d'entreprise ou numéro TVA: "Il semblerait que votre entreprise ne puisse pas bénéficier de cette indemnité compensatoire" leur affiche le site internet, une réponse qui a provoqué incompréhension, déception ou colère.

"Nous sommes une plaine de jeux couverte pour enfants, nous avons été dans les premiers à devoir fermer suite au décret de notre premier ministre. Nous ne sommes pas repris dans les catégories valides pour y avoir droit, alors que les coiffeurs qui ne doivent cesser leur activité que maintenant sont déjà repris. Pareil pour les forains, mis rien pour les plaine de jeux... Est-ce normal ?", s'interroge Quentin via notre bouton orange Alertez-nous.

"Je place des clôtures et des portails, je ne peux travailler car impossible de respecter les règles de distanciation sociale. Je n'ai pas droit non plus à la passerelle covid19. En clair ma famille et moi pouvons crever", déplore amèrement une autre personne.

"Ma fille a un commerce de vêtements enfants ouvert depuis août. Son magasin est fermé comme tout le monde depuis 15 jours. Impossible d'introduire la demande et donc pas droit. C'est honteux! Ne dites plus alors que l'État va aider les petits commerçants!", se fâchecette maman.

"Étant indépendant en chauffage sanitaire, obligé de devoir stopper les activités pour proximité avec les clients et difficultés à se procurer des marchandises et surtout pour ne pas risquer ma santé et celle de ma famille, je n’ai plus aucune rentrée et pourtant des frais fixe à auteur de 1800 euros par mois, je pensais avoir droit à leur fameuse primes de 5000 ou bien même 2500. Mais non. Je me sens abandonné", raconte ce chauffagiste dépité.

Des témoignages comme ceux-ci, la rédaction de RTL INFO en a reçu tout au long de la journée, depuis la mise en ligne de la plateforme indemnitecovid.wallonie.be ce matin.

Les secteurs d'activités qui peuvent recevoir l'indemnité

La Wallonie rappelle sur son site internet d'indemnisation les secteurs d'activité qui peuvent prétendre à l'indemnité de 5000 euros. Il faut être actif dans un des secteurs définis comme éligibles parce qu’ayant dû fermer (Code Nace):

- La restauration (code NACE 56)

- L’hébergement (code NACE 55)

- Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (code NACE 79)

- Le commerce de détail (code NACE 47 – hors 47.20 et 47.73. Le code 47.62 est éligible sauf les press shops)

- Les services personnels (code NACE 96)

- Autres secteurs :

autocaristes (code NACE 49390)

attractions touristiques (article 110 d du code wallon du tourisme)

forains (code NACE 93211)

car-wash (code NACE 45206)

Les autres conditions pour recevoir l'indemnité

Être une petite ou micro-entreprise telle que le décrit la législation, à savoir :

- occuper moins de 50 personnes

- avoir un chiffre d'affaires annuel ou un total du bilan qui n’excède pas 10 millions EUR

- Respecter le critère d’indépendance tel que fixé par le décret.

- Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020 ;

- Avoir payé des cotisations sociales en 2018

- Exercer votre activité en Wallonie soit à l’adresse du siège de votre entreprise soit à l’adresse d’un autre siège d’exploitation de votre entreprise.

