Coronavirus - Indemnités en Wallonie de 5000 euros: voici les conditions et secteurs d'activité qui y ont droit

Le coronavirus en Belgique a entraîné la fermeture de nombreux établissements et entreprises. Afin de compenser la perte financière, souvent très douloureuse pour les petits patrons, la Région wallonne accorde une indemnité de 5000 euros mais seulement pour certains secteurs d'activité et sous certaines conditions.

De nombreux indépendants et chefs de petites entreprises se sont rués sur le site internet d'indemnisation indemnitecovid.wallonie.be mis en place par la Wallonie afin de s'inscrire et pouvoir bénéficier des 5.000 euros permettant d'atténuer le manque à gagner lié à l'arrêt de leur activité pour cause de confinement coronavirus. Nombreux parmi eux ont reçu une réponse négative lorsqu'ils ont introduit leur numéro d'entreprise ou numéro TVA: "Il semblerait que votre entreprise ne puisse pas bénéficier de cette indemnité compensatoire" leur affiche le site internet, une réponse qui a provoqué incompréhension, déception ou colère.

Voici un rappel des secteurs d'activité et conditions qui donnent accès aux indemnités.

CORONAVIRUS - INDEMNITÉ EN WALLONIE: LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

La Wallonie rappelle sur son site internet d'indemnisation les secteurs d'activité qui peuvent prétendre à l'indemnité de 5000 euros. Il faut être actif dans un des secteurs définis comme éligibles parce qu’ayant dû fermer (Code Nace):

- La restauration (code NACE 56)

- L’hébergement (code NACE 55)

- Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (code NACE 79)

- Le commerce de détail (code NACE 47 – hors 47.20 et 47.73. Le code 47.62 est éligible sauf les press shops)

- Les services personnels (code NACE 96)

- Autres secteurs :

autocaristes (code NACE 49390)

attractions touristiques (article 110 d du code wallon du tourisme)

forains (code NACE 93211)

car-wash (code NACE 45206)

Les autres conditions pour recevoir l'indemnité

Être une petite ou micro-entreprise telle que le décrit la législation, à savoir :

- occuper moins de 50 personnes

- avoir un chiffre d'affaires annuel ou un total du bilan qui n’excède pas 10 millions EUR

- Respecter le critère d’indépendance tel que fixé par le décret.

- Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020 ;

- Avoir payé des cotisations sociales en 2018

- Exercer votre activité en Wallonie soit à l’adresse du siège de votre entreprise soit à l’adresse d’un autre siège d’exploitation de votre entreprise.

