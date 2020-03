Un "référentiel" pour fabriquer ses propres masques édité par l'Afnor

Un "référentiel de fabrication de masques" pour "néofabricants et particuliers" avec "patrons à imprimer": face à la pénurie en pleine épidémie de coronavirus, l'Afnor a mis en ligne vendredi un mode d'emploi pour confectionner ses propres équipements de protection.

L'Association française de normalisation (Afnor), organisme associatif rattaché au ministère de l'Industrie, propose ainsi de télécharger ce mode d'emploi qui "permet de concevoir un masque destiné à équiper toute la population saine et complète la panoplie des indispensables gestes barrières face à l'épidémie de coronavirus".

"Pensé pour les néofabricants de masques et les particuliers", le document détaille "les exigences minimales pour la fabrication industrielle et artisanale; les tests à réaliser pour s’assurer de la qualité du masque barrière; des conseils pour l’utilisation et l’entretien; les matériaux à privilégier, les dimensions, les types de brides".

"Une annexe donne également des patrons, à imprimer et à utiliser directement", et le document de 36 pages sera mis à jour "au gré des suggestions d’amélioration validées par les 150 experts ayant pris part à l’élaboration de sa première version".

La pénurie de masques de protection révélée par l'épidémie de coronavirus a été dénoncée notamment par les personnels soignants, mais aussi dans d'autres secteurs, comme la police où des syndicats ont appelé leurs adhérents à cesser les contrôles des mesures de confinement s'ils n'en étaient pas équipés.

Face à cette polémique montante, le gouvernement avait indiqué en fin de semaine dernière avoir passé commande de plus de 250 millions de masques, tout en assurant ne pas envisager l'usage généralisé du masque dans la population, que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne recommande pas.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé vendredi matin qu'il donnerait samedi une conférence de presse avec le ministre de la Santé Olivier Véran, notamment pour répondre en "transparence" sur la situation en matière de masques, alors que le pic épidémique en France n'a pas encore été atteint.