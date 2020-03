Confinement prolongé en Belgique: les festivals d'été sont-ils menacés?

Le coronavirus en Belgique nécessite le maintien du confinement pour juguler sa propagation. La période de confinement est prolongée jusqu'au 19 avril. La Première ministre Sophie Wilmès a exposé les mesures en détail. Les festivals musicaux de l'été sont-ils menacés ?

Le coronavirus en Belgique nous maintiendra à la maison deux semaines de plus. Afin de limiter la propagation de Covid-19 qui n'a pas encore atteint son pic en Belgique et se prémunir ainsi d'une possible saturation des hôpitaux, le gouvernement fédéral, sur base des avis de ses experts scientifiques, a décidé de prolonger la période de confinement jusqu'au 19 avril, soit la fin des vacances de Pâques, avec une possibilité de renouvellement de deux semaines supplémentaires jusque début mai. Il n'y a pas de nouvelles mesures ou de durcissement du confinement mais par contre les infractions actuelles seront beaucoup plus réprimées, avec des perceptions immédiates d'amendes.

Après avoir exposé les décisions du Conseil National de Sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès a répondu aux questions des journalistes.

Journaliste: Qu'en est-il pour les festivals et les fêtes organisées durant l'été ?

Sophie Wilmès: Si je peux me permettre, priorité aux choses prioritaires. Nous nous occupons actuellement de la situation sanitaire. Nous avons pris une décision jusqu'à la date de mi-avril. Après, il pourrait y avoir une nouvelle période de deux semaines. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour évaluer la situation chaque fois que c'est possible, chaque fois que nous pouvons voir une évolution de la situation sanitaire. Nous n'avons pas encore pensé à ce qui arrivera, à ce qu'on fera des festivals d'été. C'est un petit peu trop loin actuellement. Nos décisions sont prises sur base des conseils d'experts scientifiques. Jusqu'à présent on a scruté une période donnée, mais pas l'été. Nous devons aller étape par étape pour essayer de préparer la fin de la crise. ce sera une période très importante par rapport à la santé des gens. C'est dans un très court délai qu'il faudra réfléchir comment faire et quelles seront les mesures à prendre à ce moment-là. Je dois vous dire que je ne peux pas répondre actuellement.

