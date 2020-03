Confinement prolongé en Belgique: qu'en est-il de la garde des enfants dans les écoles pendant les vacances de Pâques?

Le coronavirus en Belgique nécessite le maintien du confinement pour juguler sa propagation. La période de confinement est prolongée jusqu'au 19 avril. La Première ministre Sophie Wilmès a exposé les mesures en détail. Qu'en est-il des gardes dans les écoles pendant les vacances de Pâques ?

Le coronavirus en Belgique nous maintiendra à la maison deux semaines de plus. Afin de limiter la propagation de Covid-19 qui n'a pas encore atteint son pic en Belgique et se prémunir ainsi d'une possible saturation des hôpitaux, le gouvernement fédéral, sur base des avis de ses experts scientifiques, a décidé de prolonger la période de confinement jusqu'au 19 avril, soit la fin des vacances de Pâques, avec une possibilité de renouvellement de deux semaines supplémentaires jusque début mai. Il n'y a pas de nouvelles mesures ou de durcissement du confinement mais par contre les infractions actuelles seront beaucoup plus réprimées, avec des perceptions immédiates d'amendes.

Après avoir exposé les décisions du Conseil National de Sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès a répondu aux questions des journalistes, notamment celle de notre journaliste Antonio Solimando.

Antonio Solimando: concernant la garderie durant les vacances de Pâques, est-ce que ça signifie que vous recommandez que ce soient les professeurs qui se sont alternés jusqu'ici qui continuent à le faire pendant les vacances?

Sophie Wilmès: Ce qui est préconisé par les scientifiques... Il faut comprendre la thématique du silo. A partir du moment où vous êtes dans une communauté, par exemple votre famille proche avec laquelle vous évoluez au quotidien, vous êtes comme dans un silo. On essaie de ne pas mélanger les silos. De ne pas mettre en présence des gens qui ne doivent pas être mis en présence. On a constaté qu'on a organisé la garderie depuis les mesures que nous avons prises dans les écoles par les professeurs. Ça a créé de facto des silos, des communautés, avec des enfants qui se fréquentent au quotidien. Avec des professeurs qui ne sont pas toujours les mêmes, qui changent. Chaque école s'organise comme elle peut. La question des vacances ne doit pas permettre de changer cette approche-là. Par contre, on tient compte de la réalité du terrain. C'est pour ça que nous disons que le système tel qu'il est organisé aujourd'hui doit continuer. Mais si ça n'est pas possible, donc il y a une ouverture par rapport à l'impossibilité de l'organiser de cette manière-là, eh bien ça doit se faire de manière à respecter la théorie, l'objectif de respecter les silos. Ça veut dire ne pas mettre des enfants pendant deux semaines en présence d'enfants qu'ils n'ont pas fréquenté. Et avec qui un échange qui n'est pas souhaitable pourrait se faire.

