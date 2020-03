Coronavirus - Le portail Immoweb réduit ses tarifs pour les agents immobiliers

(Belga) Le site internet d'annonces immobilières Immoweb donne temporairement 50% de ristourne sur les forfaits mensuels que paient les agents immobiliers pour diffuser leurs annonces, indique son CEO Valentin Cogels, vendredi soir. Il avait accordé une réduction de 35% dans un premier temps, ce qui avait hérissé certains agents.

Le secteur immobilier est, comme d'autres, à l'arrêt en raison des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de covid-19. Les agents ne peuvent pas organiser de visites ni d'estimations de biens pour le moment. Le groupe Facebook "Stop Immoweb" revendiquait un soutien de la part du portail. Son administrateur, l'agent immobilier Frédéric Theral, demandait que le site diminue son forfait de moitié. Il réclamait aussi que les agents immobiliers qui n'ont pas de forfait et qui paient à l'annonce puissent les retirer, sans s'acquitter des frais de publication. "La prolongation de la crise m'a permis de négocier une réduction plus importante avec les actionnaires en Allemagne, qui a été touchée plus tard par le confinement", affirme Valentin Cogels. Federia, la fédération francophone des agents immobiliers, était déjà en contact avec les portails immobiliers. Il s'agit avant tout pour l'organisation que les particuliers respectent les mêmes mesures que les professionnels. "Les agents ne peuvent plus organiser de visites, et nous comprenons cette décision, mais les particuliers doivent respecter les mêmes mesures", déclare Charlotte De Thaye, directrice générale de la fédération. "Notre priorité est surtout que les gouvernements wallons et bruxellois incluent les agents immobiliers dans leurs primes de solidarité", ajoute-t-elle. Immoweb prolonge également de deux mois les annonces publiées par des particuliers ou agents qui n'ont pas souscrit à un forfait illimité. (Belga)