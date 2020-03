Coronavirus - Les coureurs de Lotto Soudal renoncent à une partie de leur salaire

(Belga) L'équipe cycliste belge Lotto Soudal a indiqué vendredi soir que ses coureurs et collaborateurs renonçaient volontairement à une partie de leur salaire en raison de la crise du coronavirus. Vingt-cinq membres du personnel vont être mis au chômage technique.

"L'annulation des courses a également des conséquences pour le personnel de l'équipe", indique la formation WorldTour dans un communiqué de presse. "Les mécaniciens, les soigneurs, les kinés et les chauffeurs de cars sont contraints de rester sur le flanc et se retrouvent temporairement sans emploi. Pour le moment, les employés auront droit au chômage technique pour cas de force majeure. Les travailleurs indépendants, dont les contrats sont temporairement suspendus, pourront bénéficier de mesures de soutien". "Les 27 coureurs de l'équipe Lotto Soudal continuent de s'entraîner pour être prêts au moment où la compétition reprendra. En solidarité avec le personnel, ils ont, comme l'ensemble du management team et du personnel administratif, décidé de renoncer à une partie de leur salaire jusqu'à ce que les courses reprennent. Cette décision a été prise sans aucune discussion et à l'unanimité. Il était clair pour tout le monde que des circonstances particulières nécessitaient des actions d'équipe spéciales". (Belga)