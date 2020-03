Une Italienne de 102 ans guérie du coronavirus: "Le virus s'est rendu devant elle"

Le coronavirus en Italie fait énormément de victimes. Les personnes âgées sont fortement touchées. Mais Italica donne de l'espoir. Cette italienne de 102 ans est guérie du coronavirus.

Une femme de 102 ans est guérie après 20 jours d’hospitalisation. "On l’a surnommée ‘Highlander’," racontent les médecins. Cela veut dire "Immortelle". Italica de son vrai nom, habite à Gênes dans le nord de l’Italie.

"Elle représente un espoir pour toutes les personnes âgées confrontées à la pandémie, déclare son médecin." L'âge moyen des personnes qui ont été testées positives au coronavirus et qui sont mortes par la suite en Italie est de 78 ans, selon l'Institut national de la santé du pays.

Italica a été hospitalisée début mars pour "une légère insuffisance cardiaque", a déclaré le docteur Sicbaldi à CNN. "Elle n'avait que de légers symptômes de coronavirus, alors nous l'avons testée et elle était positive, mais nous avons fait très peu, elle s'est rétablie toute seule. »

Elle a pu quitter l’hôpital jeudi 26 mars et va passer quelques temps dans une maison de soin pour se rétablir totalement. Son neveu, lui aussi touché par le coronavirus, a expliqué que malgré son âge c’était une bonne vivante: "Elle aime la vie, la danse et la musique, elle aime Freddy Mercury et Valentino Rossi. Le virus s’est rendu devant elle."

