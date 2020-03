Coronavirus: comment se débarrasser du virus sur le pain

Le coronavirus en Belgique nous pousse à revoir chacun de nos gestes quotidiens. Alors, si nous nous lavons plus les mains, que nous protégeons bouche et nez, comment peut-on se débarrasser du virus sur les aliments? L'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire en France donne des conseils.

Le Covid-19 peut rester actif durant plusieures heures sur les surfaces inertes: cartons, verre, bois, mais aussi sur la nourriture. L’Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire en France préconise donc quelques gestes à adopter après avoir fait vos courses. Les fruits et légumes peuvent être lavés à l’eau et au savon pour faire disparaître les risques de contamination. D’autres aliments en revanche, ne passent pas sous l’eau. Lorsque vous achetez du pain, le risque de contamination est élevé entre le contact des pièces de monnaie, de la porte du supermarché et éventuellement du sac d’emballage. Le conseil est alors de mettre votre pain au four durant 4 minutes à 63 degrés. Ceci permet de diviser par 10.000 le risque de contamination. > CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19 > CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe