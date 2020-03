Tester les Belges qui reprendront le travail après le pic

(Belga) Le ministre Philippe De Backer, en charge de gérer l'approvisionnement en matériel de protection contre le coronavirus, envisage de tester les Belges qui pourraient reprendre le travail après le pic de l'épidémie, a-t-il fait savoir dans un entretien au Soir publié samedi.

Le ministre a annoncé cette semaine que la Belgique disposerait dans les prochains jours d'une capacité quotidienne de 10.000 tests contre 2.000 actuellement. L'objectif n'est pas pour autant de tester toute la population, a-t-il rappelé. "Tester dix millions de Belges n'est pas possible et inutile." M. De Backer estime par contre qu'il est envisageable de tester ceux qui pourraient reprendre le travail. "On fera ça une fois que le pic de la courbe des malades aura été atteint", a-t-il ajouté. Un testing sur les anticorps, pas encore totalement fiable, "permettra bientôt d'identifier ceux qui ont développé une immunité et pourront donc retourner au boulot. Via une prise de sang, cela prendra à peine quinze minutes". (Belga)