Coronavirus en France: deux patients évacués par hélicoptère militaire vers l'Allemagne

Deux patients gravement atteints par le coronavirus ont été transportés par hélicoptère militaire samedi matin de Metz, en France, vers l'Allemagne, a constaté un photographe de l'AFP. Il s'agit de la première évacuation de ce type effectuée dans le cadre de l'opération Résilience.

L'hélicoptère s'est posé sur le parking du parc des expositions de Metz, en contrebas de l'hôpital civil, à 09h30 avant de redécoller vers 10h20. Les deux patients doivent être acheminés vers l'hôpital d'Essen (ouest de l'Allemagne), selon des sources concordantes. "Des hélicoptères Caïman de l'armée de Terre vont prendre en charge plusieurs patients atteints du Covid-19" pour les acheminer de Metz vers l'Allemagne, a tweeté la ministre française des Armées Florence Parly. Selon François Braun, chef du service des urgences du centre hospitalier régional (CHR) de Metz, interrogé par l'AFP, une nouvelle rotation vers l'Allemagne d'un hélicoptère militaire, avec deux autres patients, sera "probablement" réalisée dimanche en début d'après-midi.

D'autres transferts de malades devraient être décidés au fur et à mesure, selon l'évolution de la situation, a précisé le médecin. Depuis le début de l'épidémie, "une petite dizaine" de malades atteints du Covid-19 ont également été transportés par des ambulances dans des établissements hospitaliers allemands, selon lui. La semaine dernière aussi, deux malades du coronavirus avaient été héliportés vers Hombourg (ouest de l'Allemagne) par des appareils sanitaires civils allemands. Toujours sur Twitter, la ministre française des Armées a indiqué s'être entretenue vendredi avec son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer "afin de définir et préciser les modalités" de l'opération conduite samedi matin, remerciant "profondément nos amis allemands pour leur soutien et solidarité". "Nous partageons tous un seul objectif: vaincre le Covid-19", a souligné Florence Parly.

