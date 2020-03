L'UE et les Etats-Unis jugent urgent de renforcer la coopération internationale

(Belga) Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) et son homologue américain ont discuté de "la nécessité pressante de renforcer la coopération internationale" pour lutter contre la pandémie de coronavirus, selon un communiqué de l'UE publié samedi.

Dans un entretien téléphonique vendredi, l'Espagnol Josep Borrell (qui parle au nom des 27 de l'UE) et l'Américain Mike Pompeo ont également convenu qu'il fallait accroître rapidement l'aide humanitaire à des fins médicales aux pays les plus vulnérables. Alors que plusieurs pays riches ont dévoilé des plans de relance colossaux, les inquiétudes s'intensifient pour les pays pauvres qui n'ont pas de services de santé adéquats. Jeudi, lors d'un sommet virtuel extraordinaire du G20, les vingt premières puissances économiques du monde avaient d'ailleurs appelé les institutions internationales, dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds monétaire international (FMI), à "aider les pays émergents et en développement à faire face aux chocs sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19". "L'UE et les Etats-Unis ont la capacité de contribuer significativement aux efforts internationaux pour faire face à la pandémie", écrit l'Union dans son communiqué. Lors de son entretien avec M. Pompeo, M. Borrell a également souligné "la nécessité de fournir une information exacte et transparente à la population alors que les inquiétudes s'accroissent sur les fausses nouvelles qui circulent sur le coronavirus". (Belga)