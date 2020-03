 Coronavirus en Belgique: voici les cartes et graphiques qui rendent compte de l'état de l'épidémie

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport quotidien de l'institut de santé publique belge (Sciensano) qui rend compte de l'état de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. On y apprend les chiffres concernant les nouveaux cas confirmés, les cas hospitalisés ou sortis d'hôpital, la répartition géographique mais aussi d'âge et de sexe des personnes malades.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: DÉCÈS PAR TRANCHES D'ÂGE

Le coronavirus en Belgique avait fait un total de 353 décès selon un décompte arrêté vendredi à 16h par l'institut de santé publique. Ce sont 64 décès supplémentaires qui étaient enregistrés entre mercredi 16h et jeudi 16h. Les personnes décédées sont essentiellement des personnes âgées voire très âgées comme le montre ce tableau.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: HOSPITALISATIONS

Le coronavirus en Belgique provoque de nombreuses hospitalisations. La quasi totalité des hôpitaux de Belgique transmettent leur information à l'institut de santé publique pour l'établissement du rapport. Au cours des dernières 24 heures, 575 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés. Entre le 15 et le 27 mars, 3.717 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital. De nombreux individus sortent guéris de l'hôpital: 1063 personnes ont quitté hôpital entre le 15 et le 27 mars. Il est à préciser que les personnes présentant les symptômes du coronavirus mais aucune complication particulière ne sont pas hospitalisés et restent chez eux à l'isolement, en contact avec leur médecin traitant par téléphone.

Le 26 mars, 3717 lits d’hôpital dont 789 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19.









CORONAVIRUS EN BELGIQUE: CARTE DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Par rapport au jour dernier, la province d’Anvers est à présent la plus touchée en ce qui concerne les CAS CONFIRMÉS (donc qui ont été testés). Les provinces de l'est de la Wallonie sont, elles, relativement eu affectées.

1850 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 823 (44%) en Flandre, 875 (47%) en Wallonie, et 134 (7%) à Bruxelles.

A ce jour, un total de 9134 cas confirmés ont été rapportés ; 5475 cas (60%) en Flandre, 2496 (27%) cas en Wallonie, et 980 (11%) cas à Bruxelles.

