Plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire

Plus d'un quart (26%) des Français pensent que le nouveau coronavirus a été fabriqué en laboratoire, dont 17% "intentionnellement", et ce dernier chiffre bondit à 40% chez les sympathisants du Rassemblement national, selon une étude de l'Ifop publiée samedi.

Le coronavirus est "apparu de manière naturelle" pour 57% des Français, mais 17% pensent qu'il a été développé "intentionnellement" dans un laboratoire" et 9% qu'il a été fabriqué "accidentellement" en laboratoire, tandis que 17% ne se prononcent pas, selon l'étude réalisée pour la fondation Jean-Jaurès et l'Observatoire du conspirationnisme Conspiracy Watch.

En termes de proximité politique, les sympathisants du RN se distinguent puisqu'ils sont 40% à croire que ce virus a été "intentionnellement" fabriqué en laboratoire, et 15% "accidentellement". 29% pensent qu'il est "apparu de manière naturelle".

Les sympathisants de la République en marche sont à l'inverse seulement 2% à penser que le virus a été fabriqué "intentionnellement" en laboratoire, et 7% "accidentellement". Quelque 84% pensent qu'il est "apparu de manière naturelle".

L'Ifop a mené cette étude après la publication d'une enquête similaire du Pew Research Center menée aux Etats-Unis du 10 au 16 mars.

Selon cette étude citée par l'Ifop, 29% des Américains pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire (23% "intentionnellement" et 6% "accidentellement"), contre 43% qui pensent qu'il est apparu de manière naturelle. Quelque 25% ne se prononcent pas.

Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch, et Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégies d'entreprises à l'Ifop, en concluent que les Français ne sont "pas beaucoup moins +complotistes+ que les Américains sur l’origine du nouveau coronavirus".

L'étude confirme aussi des enquêtes précédentes qui montraient que "les générations les plus jeunes et les catégories sociales les plus défavorisées demeurent les plus perméables au complotisme".

Ainsi, 27% des moins de 35 ans pensent que le virus a été développé "intentionnellement" dans un laboratoire contre seulement 6% des plus de 65 ans.

Les catégories pauvres sont elles 22% à croire que le virus a été fabriqué "intentionnellement" en laboratoire, quand les catégories aisées ne sont que 4%.

Deux articles du service de l'AFP du 27 janvier et du 18 mars ont montré que le Covid-19 n'a pas été créé puis breveté en , de fausses informations devenues virales s'appuyant sur des dépôts de brevets relatifs à des virus différents.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 24 au 26 mars, auprès d'un échantillon de 1.008 personnes de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.