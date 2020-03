Coronavirus en Belgique: contaminé il y a une semaine, le docteur Philippe Devos nous raconte ce qu'il a vécu (vidéo)

Le coronavirus en Belgique contamine le personnel soignant qui est davantage en contact avec le virus CoV-SARS-2 que les autres citoyens. Le docteur Philippe Devos, chef des soins intensifs de l'hôpital CHC de Liège et président du syndicat des médecins, a annoncé avoir contracté le Covid-19 lundi dernier. Il a témoigné aujourd'hui dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Le président du syndicat des médecins, le docteur Philippe Devos qu'on a beaucoup vu et entendu dans les médias au cours des dernières semaines, a annoncé lundi être malade du Covid-19.

Aujourd'hui, cela va un peu mieux. "Au début de la maladie, c'était difficile. Les deux premiers jours ont été pénibles. Ensuite, je suis passé par une étape où ça allait un peu mieux. Mais entre le 6e et 8e jour, donc les trois derniers jours, ça a vraiment été l'enfer (fatigue, fièvre, toux, pneumonie aggravée). C'est seulement depuis ce matin que les choses vont mieux".

Le Dr Devos ne veut pas expliquer son état difficile mais tenable par son âge. "J'ai 45 ans. Je n'ai pas de maladie particulière, mais c'était quand même difficile. Surtout que ça fait 4 jours que je n'arrivais plus à manger. Je me suis pesé ce matin, j'ai perdu 5 kilos déjà. C'est pas simple. J'ai réussi à manger ce matin, je suis content. Je prenais des vitamines pour compenser mais cela ne remplace pas un repas normal".

A-t-il pris de la choloroquine, ce médicament contre le paludisme controversé? "Les stocks ont été saisis pour les hôpitaux. Moi, mon état n'était pas suffisamment grave que pour aller à l'hôpital donc je n'en ai pas pris. Je prends du paracétamol pour mes pics de fièvre car cela fait trois jours que j'ai de la fièvre en continu".

Au début de la séquence, on a aperçu un des enfants du docteur. "L'avantage, c'est qu'on a tous fait de la fièvre le premier jour donc on a tous été infectés. Donc je n'ai pas dû prendre de mesures de précaution particulières avec ma famille puisqu'on est tous malades. Il n'y a que moi qui fait une pneumonie, il n'y a que moi qui suis touché, bien touché, et c'est tant mieux".

