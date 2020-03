Retour progressif à des températures douces tout au long de la semaine

(Belga) Le ciel restera gris, dimanche après-midi, avec des formations nuageuses et une possibilité d'averses locales, sur le centre et l'est du pays. L'Institut royal météorologique (IRM) attend un peu de neige sur le relief ardennais. À l'ouest, le temps devrait rester sec, avec des éclaircies. Il fera assez froid avec des maxima d'à peine 2°C en Hautes-Fagnes et 8°C dans l'ouest. Le vent sera souvent assez fort dans l'intérieur des terres et fort à parfois même très fort au littoral, avec des rafales de 60 à 80 km/h.

Dans la soirée, quelques averses de neige - peut-être fondante - seront possibles au sud-est, surtout sur le relief. Ailleurs, les éclaircies deviendront larges. Au cours de la nuit, des champs nuageux dériveront parfois sur la région côtière mais le temps y restera sec. Dans l'intérieur, le ciel sera peu nuageux à serein. En dehors de la Côte, où les minima seront voisins de 1°C, le gel sera généralisé dans l'intérieur du pays, avec des minima de -2 ou -3°C dans le centre et jusque -6 ou -7°C en Hautes-Fagnes. Le vent diminuera en intensité et deviendra finalement faible à modéré. Lundi, le ciel deviendra changeant à partir du nord. Des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses, donnant lieu à quelques averses en Flandre. Il fera très frais avec des maxima de 3°C sur les sommets de l'Ardenne et 8 ou 9°C en plaine. Le vent sera modéré dans les terres et probablement assez fort à la côte. Mardi, une dorsale anticyclonique stabilisera l'atmosphère. Le temps sera alors sec et calme. En matinée, les nuages seront encore temporairement assez nombreux sur le centre et le sud mais de larges éclaircies se développeront en cours de journée. Les températures resteront fraîches pour la saison, avec des maxima de 3 à 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 8°C ailleurs, sous un vent faible à modéré. Mercredi, après une nuit froide avec des gelées répandues, le temps sera d'abord ensoleillé. Plus tard, des nuages envahiront progressivement le pays à partir du nord, mais il fera généralement sec. Une faible averse sera possible au littoral. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse devrait bénéficier d'un temps ensoleillé durant toute la journée. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes-Fagnes, et 8 à 9°C en plaine, sous un vent généralement faible. Jeudi, il y aura d'abord encore de larges éclaircies en matinée. L'après-midi, le temps deviendra partiellement à très nuageux, avec un risque de quelques faibles averses sur l'ouest. Les maxima se situeront autour de 5°C sur les sommets de l'Ardenne et 9°C en plaine, sous un vent faible à modéré. Vendredi, une faible perturbation devrait atteindre le pays à partir de la Côte. Elle se traduira par un ciel parfois très nuageux, avec quelques précipitations. Les maxima seront compris entre 5 et 11°C. Le vent sera généralement modéré. Samedi, l'atmosphère deviendra un peu plus stable. Toutefois, les basses couches seront encore fort humides avec le développement de nombreux nuages pouvant donner une averse par endroits. Les maxima seront compris entre 7 et 13°C, sous un vent faible. (Belga)