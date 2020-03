Un expert évoque 100.000 à 200.000 morts aux Etats-Unis

(Belga) Un expert américain des maladies infectieuses, conseiller de Donald Trump sur le coronavirus, a évoqué dimanche, avec prudence, une fourchette de 100.000 à 200.000 morts potentiels aux Etats-Unis liés au Covid-19.

"En fonction de ce que nous voyons aujourd'hui, je dirais entre 100.000 et 200.000", a déclaré sur CNN le Dr Anthony Fauci à propos du nombre possible de décès. Il a par ailleurs évoqué "des millions de cas" possibles. Prudent, le directeur de l'institut national des maladies infectieuses a tenu à rappeler que les modèles se basaient toujours sur différentes hypothèses. "Ils donnent le pire et le meilleur des scénarios. Et généralement, la réalité se situe quelque part au milieu", a-t-il expliqué. "Je n'ai jamais vu, parmi les maladies sur lesquelles j'ai eu à travailler, un modèle dont le pire des cas se réalisait. Ils sont toujours surestimés", a-t-il ajouté. Selon l'université Johns Hopkins, dont le comptage fait référence, près de 125.000 cas positifs au Covid-19 ont été officiellement déclarés jusqu'ici aux Etats-Unis, un record à travers le monde. Le nombre de décès (2.191) y a lui presque doublé depuis mercredi. Les prévisions de l'école de médecine de l'université de Washington tablent sur un pic d'épidémie autour de la mi-avril aux Etats-Unis, avec un nombre de morts stagnant autour de 80.000 à partir de juin, en suivant la trajectoire actuelle. Selon leur modèle, ce nombre évolue de 38.000 morts au minimum, à 162.000 au maximum. En comparaison, la grippe a tué 34.000 personnes dans le pays lors de l'épidémie en 2018-2019.