Un individu ivre crache partout dans la gare de Tournai: le bâtiment a été fermé pour désinfection

La gare de Tournai est fermée depuis dimanche 15h00. Tout le bâtiment doit être désinfecté après le passage d'un individu en état d'ébriété qui a craché partout. L'homme a été interpellé, indique le parquet de Tournai-Mons.

Sous l'influence de l'alcool, l'individu, un Français, est arrivé en gare de Tournai probablement en train, les liaisons étant toujours assurées, dans les deux sens, entre Lille-Flandres (F) et Tournai. Il s'est mis à cracher à diverses reprises dans le bâtiment avant d'être interpellé par les forces de l'ordre.

Le bâtiment fermé

Par sécurité et ignorant si l'homme était porteur du Covid-19, les autorités de la gare de Tournai ont décidé de fermer le bâtiment aux voyageurs. Depuis 15h00, les locaux sont interdits au public et des mesures ont été prises afin d'entamer la désinfection des lieux.

L'intéressé risque d'écoper d'une lourde amende

L'homme, qui ne se souvient plus de rien, pas même de son mode de transport, a été emmené par la police de la zone du Tournaisis et placé dans une cellule de dégrisement. "C'est un comportement que l'on ne peut accepter. Un PV sera dressé. L'intéressé risque d'écoper une lourde amende et pourrait également être sanctionné devant le tribunal correctionnel via l'article 328 bis du code pénal qui condamne quiconque aurait diffusé des substances qui donnent l'impression d'être dangereuses", indiquait dans le courant de l'après-midi Anne-Laure Permanne, substitut du procureur du Roi de Tournai.

Les locaux de la police de Tournai, là où a transité l'individu, devront également être désinfectés.