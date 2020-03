Coronavirus - Près d'un millier de morts dans l'État de New York

(Belga) Dans l'État américain de New York, 237 décès supplémentaires liés au coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, portant le total à 965, a annoncé dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

"Je ne pense pas qu'on puisse regarder ce nombre sans penser aux milliers de morts" qui vont suivre, a-t-il indiqué. Le nombre de cas officiellement recensés dans l'État a quant à lui progressé de 7.200 personnes, à 59.513 personnes infectées, dont plus de la moitié dans la ville de New York. Dans l'ensemble des Etats-Unis, plus de 125.000 cas ont été confirmés, pour quelque 2.200 décès, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. (Belga)