Coronavirus: les Libanais aux balcons pour applaudir le personnel médical

Applaudissements nourris, sifflements, et youyous d'encouragement, les Libanais sont sortis dimanche soir à leurs balcons pour saluer les "héros" du personnel médical face au nouveau coronavirus.

Dans plusieurs quartiers de Beyrouth et sa banlieue, les habitants étaient postés aux balcons et aux fenêtres pour applaudir en concert pendant plusieurs minutes dès 20H00 (17H00 GMT), ont constaté des journalistes de l'AFP.

Accompagnée du hashtag en arabe #Un_applaudissement_pourleshéros, l'initiative a été lancée sur les réseaux sociaux par des figures publiques, journalistes, acteurs ou chanteurs, à l'instar de la star de la pop arabe Ragheb Alama.

Dans la banlieue de Jdeideh, au nord de Beyrouth, les sifflements enthousiastes ont accompagné dimanche soir les applaudissements nourris, les youyous et même le martèlement d'un grand tambour, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans le quartier beyrouthin de Zarif, une jeune femme brandissait un drapeau libanais en chantant l'hymne national, tandis que des voisins tambourinaient sur des casseroles dans un joyeux boucan, d'après une autre journaliste.

Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, les utilisateurs ont partagé une vidéo de la mobilisation dans leur rue.

Si des initiatives similaires ont eu lieu notamment en Italie ou en France, elles étaient rares dans le monde arabe.

A ce jour, 438 patients atteints de la maladie Covid-19 ont été officiellement recensés par les autorités au Liban, avec dix décès.

Pour lutter contre la propagation du virus, le Liban a imposé des mesures de confinement à toute la population jusqu'au 12 avril et un couvre-feu quotidien qui débute en soirée. Ecoles et universités, mais aussi restaurants et bars ont été fermés.

C'est principalement un hôpital public à Beyrouth qui accueille les patients atteints du nouveau coronavirus, même si d'autres établissements de santé, notamment privés, ont été aménagés pour participer à l'effort.

Dans le pays, nombreux sont ceux qui craignent que le secteur de la santé ne soit incapable de répondre à la crise si l'épidémie venait à s'aggraver.

Dimanche, l'hôpital Saint George à Beyrouth a partagé sur son compte Facebook une vidéo de deux infirmières en uniforme, le bas du visage recouvert par un masque médical, et reprenant les paroles d'une célèbre chanteuse.

"Demain, ce cauchemar sera terminé, au lieu d'un soleil se sont des soleils qui vont briller. Sur la terre de la patrie gardée, nous allons nous retrouver un jour".